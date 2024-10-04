スヌーピーやチャーリー・ブラウンなど『PEANUTS』の人気キャラクターデザインの一冊が100枚レターに登場！10月23日（水）発売される『PEANUTS 100枚レターブック』は、世界中で愛される『PEANUTS』のキャラクターたちを特集した100枚レターブックだ。『PEANUTS』は、主人公チャーリー・ブラウンとその飼い犬のビーグル犬・スヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた新聞連載コミッ