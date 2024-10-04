【ソウル聯合ニュース】韓国の趙兌烈（チョ・テヨル）外交部長官は４日、日本の岩屋毅外相と電話会談し、両国関係や地域・国際社会の懸案について協議した。韓国外交部が発表した。両氏の電話会談は岩屋氏の１日の就任後初めて。趙氏は岩屋氏の就任を祝い、「価値と利益を共有する両国の協力拡大のため、意思疎通しながら緊密に協力していきたい」と期待した。岩屋氏は両国の緊密な協力は双方の利益のみならず地域の安定と繁栄