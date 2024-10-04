不二家では、ロングセラーブランド｢カントリーマアム｣と｢ホームパイ｣より、ミッキー＆フレンズをデザインした限定パッケージのアイテムを、2024年10月8日(火)より発売いたしております。キュートなミッキー&フレンズが、冬季限定フレーバーのパッケージに登場。冬の訪れを感じる期間限定アイテムを、ぜひこの機会にチェックしてみてください。 大人気のお菓子と