2024年11月17日（日）～12月1日（日）東京・THEATER MILANO-Za にて、12月6日（金）～12月8日（日）大阪・オリックス劇場にて、東洋空想世界（オリエンタルファンタジー）『blue egoist』が上演される。この度、6名の出演キャストが勢揃いしたビジュアルとソロビジュアルが公開された。 本作は、スタイリッシュで斬新なダークファンタジーミュージカル。俳優として多方面で活躍している阿部