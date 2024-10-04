東京・下北沢を中心に全国で活動中のオルタナティブロックバンド、インディアカヌーが解散を発表した。 作詞・作曲を手がける開（Vo.Gt）と稲葉然（元Ba）が結成。同時期に徳（Dr）がメンバーとして合流し、幾度かのメンバーチェンジを経てクロコダイルゲロ（Gt）、ギギ（元Ba）が加入し4人編成となった。2024年4月にギギが体調不良を理由に脱退し、また、5月に入るとクロコダイルゲロ（Gt）から脱退の申し入