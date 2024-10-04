◆明治安田J1リーグ第33節福岡1―0名古屋（4日、ベスト電器スタジアム）アビスパ福岡がチームにとって5試合ぶりの得点となる小田逸稀のゴールで12試合ぶりに勝利した。後半4３分、敵陣深くでのロングスローから、味方がポストプレーでつないだ球を冷静に流し込んだ。小田にとっては6月2日のアウェー柏戦以来、約4カ月ぶりのゴールとなった。左脚のけがから約4カ月半ぶりにスタメン復帰した湯澤聖人が、前半4分にチーム初シ