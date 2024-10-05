ＤｅＮＡは二回に森敬の犠飛で先制し、中盤以降に梶原の適時打や桑原のソロで加点した。浜口が３回無失点に抑え、継投で逃げ切った。３番手の山崎が３勝目、佐々木が３年ぶりのセーブを挙げた。中日は反撃が遅く、九回の１点止まり。