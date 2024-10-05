福岡が競り勝った。前半から押し込まれる時間が続いたが、ＧＫ永石の好セーブもあって耐えた。試合終盤に攻勢に転じ、ロングスローの流れから小田が蹴り込んで決勝点。名古屋はシュートが枠に嫌われるなど決め手を欠いた。