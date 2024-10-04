「中日１−３ＤｅＮＡ」（４日、バンテリンドーム）ＤｅＮＡはＣＳを見据えた戦いの中で投手陣が踏ん張り、快勝。３年連続での勝率５割以上が確定した。先発の浜口は３回２安打無失点。走者を出しながらも２併殺に打ち取りリズムに乗った。２番手のディアス、山崎、坂本も好救援した。打線は、この日も牧、宮崎、佐野ら主力はベンチスタート。若手を中心としたメンバーが組まれた。二回に森敬の犠飛で先制。五回に梶原の