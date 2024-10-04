◇Ｂリーグ長崎ーSR渋谷（2024年10月4日長崎・ハピネスアリーナ）Bリーグは4日、長崎とSR渋谷が対戦。長崎が新アリーナでの開幕戦を76―68で下した。日本代表の馬場雄大（28）は13得点の活躍を見せた。長崎は、新アリーナ「ハピネスアリーナ」のこけら落としとなった開幕節は日本代表対決に注目が集まった。長崎は日本代表で活躍する馬場などが先発出場。“リアル桜木花道”こと昨年W杯の日本代表だった川真田紘也（26）