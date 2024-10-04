ドジャース大谷翔平投手（30）が大リーグ史上初の「50―50」を達成した際の50号本塁打のボールが3日（日本時間4日）、オークションでの入札額が183万ドル（約2億6900万円）に達した。米競売会社「ゴールディン」が同社の公式X（旧ツイッター）で伝えた。競売は9月27日に50万ドル（約7350万円）からスタート。期限は今月16日（同17日）までで、450万ドル（約6億6150万円）で入札した場合は即決となる。ボールを巡っては、