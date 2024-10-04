福岡―名古屋後半、決勝ゴールを決めた福岡・小田＝ベススタ明治安田J1第33節第1日（4日・ベスト電器スタジアム＝1試合）福岡が名古屋に1―0で勝ち、12試合ぶりの白星を挙げた。勝ち点を43に伸ばして暫定10位に浮上。後半終盤に小田が決めた。名古屋は連勝が3で止まり、勝ち点46のまま。