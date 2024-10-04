中日戦に先発したDeNA・浜口＝バンテリンドームDeNAが逃げ切り勝ち。五回までに森敬の犠飛と梶原の適時打で2点を先行し、八回に桑原のソロで加点した。2回を無失点とした3番手の山崎が3勝目。佐々木が3季ぶりのセーブを挙げた。中日は反撃が遅かった。梅津は8敗目。