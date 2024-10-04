お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（31）が体調不良により、ライブと番組の欠席が相次いでる。3日に大阪で開催予定だったライブ、全国五大都市ツアー「くるみ割り人形」を延期。5日放送の「霜降り明星のオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）、同じく5日放送のTBS系「オールスター感謝祭」（土曜午後6時半）の欠席も発表された。粗品は冠ラジオ「オールナイト−」で自身の体調について触れる機会が少なくなかった。今年7月20、21日