この漫画は書籍『いちばんやさしいおうち食養生 疲れた日の漢方ごはん』(著者：田中 友也 、 In.S_そーい )の内容から一部を掲載しています（全9話）。 ■あらすじ病気じゃないけど体調が悪い…。そんな「なんとなく不調」を毎日の食事でできる養生法で改善しませんか？「仕事、家事、育児、介護などで毎日忙しく、自分のことには構っていられない」など、疲れや不調をずるずると引きずっている人が多い世の中。特に、30〜50代は