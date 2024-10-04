タレント・田原俊彦（６３）が４日、自身の公式ユーチューブチャンネルで生配信を行った。この日は１０月４日で「トシの日」。図ったかのように、娘でタレントの田原可南子（３０）が、俳優・高良健吾（３６）との結婚を電撃発表した。可南子は第１子を妊娠しているという。俊彦は「今日はスペシャルデーなんでね」とニヤリ。「（コメントが）『おめでとう』って多いんだよね。なんかあった？俺、結婚したんか？俺、独身