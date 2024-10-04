［シンガポール４日ロイター］ - 中国商務省は４日、 欧州連合（ＥＵ）の中国製電気自動車（ＥＶ）への追加関税が発動に必要な加盟国の賛同を得たことについて、強い反対を表明し「不公正、非順守、不合理」な保護主義的慣行だと批判した。ただ、ＥＵが交渉を通じて問題解決を目指す方針であることに留意するとし、１０月７日に実務レベルの協議を行うとした。 商務省は声明で「ＥＵの最終判断案に断固反対するが、交渉を通