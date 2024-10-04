有元キイチが、2ndシングル『叫ぼう／必然』を10月9日にリリースすることを発表した。関連記事：有元キイチが語る、生死の境界線、地元・多摩の原風景と向き合い生み出した金字塔2023年4月にシンガーソングライターとして「聞いてたの？ feat. 三浦透子」と「ありがと」を収録した1stシングル『0110』を、2024年1月に4曲入りの1st EP『Tama,Tokyo』をリリースし、ソロ活動を活性化させている有元キイチ。時代の流れに消費されない