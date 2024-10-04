21:00 メキシコ雇用統計（8月） 予想2.93%前回2.93%（失業率) 21:30 米雇用統計（9月） 予想14.0万人前回14.2万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.2%前回4.2%（失業率) 予想0.3%前回0.4%（平均時給・前月比) 予想3.7%前回3.8%（平均時給・前年比) 23:00 カナダIvey購買部協会指数（9月） 予想N/A前回48.2 22:00 ウィリアムズNY連銀総裁、NY市主催イベント「NYの