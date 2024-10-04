アニメ「【推しの子】」第2期最終話となる第24話が、通常の放送枠と異なり、10月6日19時より順次放送/配信される。最速放送はTOKYO MXとABEMA。そのほかの放送局についてはWebページを参照のこと。 第24話のサブタイトルは【願い】。復讐は終わり、ゴローの体も見つかった。利用するために側に置いていたあかねとの関係に、アクアが出した答えとは……。一方、ルビーは不思議な少女から、事件に関わる情報を