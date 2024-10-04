あっという間に秋に突入し、気がつけばそろそろクリスマスコフレやホリデーが発売される時期がやって来ます。頑張った自分へのご褒美に、特別感のあるコスメはいかがでしょうか。筆者が自腹買いしたいと思う、2024年クリスマスコフレ&ホリデーコレクションの中から、今回は前編として1万円以下のアイテムを紹介します。猫好き&キティちゃん好きには堪らないリップスティック猫を1匹飼っている筆者は、猫モチーフのものに目