ボートレース蒲郡の「幸田町長杯争奪」は4日目を終えた。4日目9R準優をコンマ05のトップスタートから逃げ切った吉田裕平が準Vだったお盆戦に続く優出を決めた。チルト0度の前半4Rは3番手争いに競り負けて4着。準優はチルトをマイナスに下げて展示、1周、回り足、直線の4項目全てでトップタイムを出した。「準優はいい足をしていた。スタートも夜の方がしやすい。この足なら中の上はあると思う」と振り返る。26号機はルー