4年連続で1位を獲得した北海道紋別市のオホーツク海産ホタテ貝柱【画像を見る】こんなにデカッ…オホーツク海産のプリプリホタテみなさん、ふるさと納税してますかー？ ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすることでその地域の名産品などを返礼品としてもらえるうれしい制度。活用しなきゃもったいないですよね。でも、心惹かれる返礼品が多すぎて、何を選んだらいいのか迷ってしまうという声が。そこで今回は、「楽天ふる