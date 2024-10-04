【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■elsee Ver.のMVには、「POW POW」のジャケット写真にも登場した女の子“elsee”が登場！ ELSEE（エルシー）が、「POW POW」のイラストレーションMVを公開した。 ELSEEは、2019年～2020年に開催されていたオーディション『Nizi Project』のファイナリストであったAKARIをはじめ、KARIN、NANAMI、PONO、HINAの5人からなるダンス＆ボーカルグループ