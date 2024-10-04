中国の耿爽国連常駐副代表は米国で現地時間3日、「安全保障理事会と国連総会の関連するテロ対策決議および『国連グローバル・テロ対策戦略』を全面的に実施し、安全保障理事会が指定するすべてのテロ組織と個人に打撃を与え、国際テロ対策における国連の中心的な調整の役割を維持し、強化しなければならない」と述べました。同日、国連総会第六委員会は「国際テロ撲滅の措置」という議題で会合を開きました。耿副代表は、「世界は