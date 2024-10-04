日本代表の森保一監督は10月3日、ワールドカップ・アジア最終予選に向けた招集メンバーを発表。10日（日本時間11日）にアウェーでサウジアラビア代表、15日にホームでオーストラリア代表と戦う27人の顔触れで考えると、6月と9月の4試合で採用された3−4−2−1システムの採用が濃厚に見える。【画像】３バック採用時の予想序列ただ、第二次森保ジャパンは2023年の発足当初から長く4バック（4−1−4−1と4−2−3−1）を基本形に