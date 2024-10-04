婚約から入籍に進めないまま、1年以上が経過してしまった、ネパール出身のモデル・モナ（30）とラグビー選手・アオイ（27）。苦しい思いを抱いてきたモナが、2人の未来に悲観的な考えを示し、号泣する場面があった。【映像】ビキニ姿で号泣する美女モデル10月3日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』第3話が放送された。本作は、なかなか結婚に踏み切れない2組のカップルが、7日間の