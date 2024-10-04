シロカは、リビングなどの広いお部屋もしっかりと加湿できる「気化式加湿器」（SD-E151）を2024年10月26日に発売します。実売予想価格は2万円前後（税込）。 シロカ「気化式加湿器」（SD-E151）   記事のポイント 自然な蒸発に近い気化式の加湿器で、過剰な加湿を抑えて経済的に使用できます。気化式の弱点でもあった加湿力の弱さと、菌の繁殖を防ぐために必要なこまめなメンテナンスの手間を克服し、1年中使える万能加湿器と