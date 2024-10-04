栃木・小山市にあるスイーツの無人販売店で、何日にもわたり現れた”スイーツ泥棒”。10月3日、「イット！」取材班とオーナーは、早朝から張り込みを行い、盗んだスイーツをパンパンにバッグに詰め、店を出た女を確保した。女はオーナーからの直撃に対し、謝罪もなく犯行を認め、盗んだスイーツは「友達にあげたりとか」と答えた。”毎回1万円超え”大量スイーツ持ち去る栃木・小山市のスイーツを販売する無人販売所で、少なくとも