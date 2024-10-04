キャッシュレス決済の普及など、お金の貯め方・使い方が大きく変化する中、ちょっと変わった銀行が登場しました。【写真で見る】銀行の新たな取り組み銀行窓口を「利用していない」人は2012年から3倍以上に南波雅俊キャスター:現金の利用が減っているなか、銀行の利用自体にも異変が出ています。全国銀行協会による銀行窓口の利用率の調査（2021年8月）では、「利用していない」という声が24.4%で、2012年から3倍以上に増えている