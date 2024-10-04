本格的な秋になってきましたね！秋に食べたくなるケーキといえば、モンブラン♡ 今回は、渋谷スクランブルスクエアで大人気のMICHALAK（ミシャラク）の「モンブラン」を新人編集Nがレポートします！ラム酒のきいた大人なモンブランは贅沢な夜に食べたくなる美味しさ♪出典: 美人百花.comMICHALAK 「モンブラン」864円（税込）／テイクアウトのみ・通年商品秋の王道モンブランを大人の味に仕上げた一品。卵形のシンプルな