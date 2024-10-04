参道の石段を彩るヒガンバナ＝横浜市港北区の西方寺横浜市港北区新羽町の真言宗西方寺で、ヒガンバナが見頃を迎えている。石段脇や境内の花壇で赤や白、ピンクなど色とりどりの花を咲かせている。地元のボランティア団体「花の里づくりの会」が２００４年から毎年球根を提供しており、現在は約２万本まで増えたという。かやぶき屋根の山門に続く参道脇を約１００メートルにわたってヒガンバナが彩り、訪れた人たちは秋風に揺