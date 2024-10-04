● 中日 1 − 3 DeNA ○＜23回戦・バンテリンドーム＞中日は4併殺の拙攻が響き再び借金15。球団ワースト記録を更新する3年連続最下位の危機に立たされた。先発の梅津は2回、安打と四球などで一死二、三塁のピンチを招き、7番・森敬に左犠飛を許し先制点を献上。5回は二死三塁で1番・梶原に2失点目となる左前適時打を許しガックリとうなだれた。5回82球、5安打2失点、3奪三振1四球の内容で降板。打線の援護もなく敗戦投手とな