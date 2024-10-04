○ ソフトバンク 1 − 0 ロッテ ●＜25回戦・みずほPayPay＞ソフトバンクはレギュラーシーズン最終戦を勝利で飾り5連勝。今季の通算成績は91勝49敗3分けとなり、小久保裕紀監督（52）は90勝で並んでいた2002年の西武・伊原春樹監督、2015年のソフトバンク・工藤公康監督を抜き、新人監督の歴代最多勝利記録を樹立した。先発の大津は3回パーフェクトの好発進。4回は一死から四球と安打で一、二塁のピンチを招いたものの、4番・