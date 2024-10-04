【細江純子=コラム『ホソジュンの幸せ馬房』】 ◆毎日王冠の注目馬 秋競馬開幕GIスプリンターズSは、半年振りの休み明けの中、ルガルが勝利。 正直、驚きでした。 と同時に、鞍上の西村騎手にとってはGI初制覇となり、勝利騎手インタビューでの、「競馬のことは、何も覚えていない」と語る様子も、実に印象的でした。 それにしても超のつくハイペースを好位で立ち回り、おしきったのですから強い内