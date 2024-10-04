セレブ音楽家のショーン“ディディ’”コムズが新たに120人の被害者とされる人々が性的暴行の被害を訴えたことを受け拘置所から否定コメントを発表した。ディディは性的人身売買と恐喝容疑でニューヨークの刑務所に収監され裁判を待っている。1日に開かれたテキサス州の弁護士トニー・バズビー氏による記者会見で新たな疑惑が明らかとなっていた。 【写真】元恋人への暴行は認めた！インスタで必