グラビアアイドルの松島凪沙（26）がこのほど、都内でファーストDVD「なぎさの誓い」（スパイスビジュアル）の発売記念イベントを行った。 【写真】松島凪沙がイベントで披露した大胆衣装姿にドキッ 元看護師の経歴を持ち、身長163センチ（B95W62H95）の松島が、作品で豪華絢爛ボディを大胆に披露。初々しさの中に秘めたセクシーさを全開させた。この日は情熱的な赤いビキニ姿で登場し「数カ月前まで看護師をや