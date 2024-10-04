10月1日、タレントで俳優の国生さゆりがインスタグラムを更新。【写真】「安定の美しさです」小説家としても活動する国生さゆり、57歳の近影《安定の美しさです》《だし巻き玉子が食べたくて》という言葉を添えつつ、キラキラのエフェクトを施した丸メガネにロングヘアを横流しにした自撮りを公開すると、コメント欄には、《いつもお綺麗ですね》《安定の美しさです》といった、称賛のコメントが多数寄せられていた。「国生さ