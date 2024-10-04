元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（58）が4日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。父の巨人の長嶋茂雄終身名誉監督（88）のスーパースターであるエピソードが語られた。番組ではヤクルトにドラフト1位で入団した88年当時のプロ野球名鑑を紹介。一茂が当時西武の清原和博、巨人の桑田真澄を左右に従え、中央に写った表紙に「俺スターだったね。すんごい期待」と語った。また、当時は住所も番地