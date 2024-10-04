◇プロ野球セ・リーグDeNA3-1中日(4日、バンテリンドーム)中日は打線が4度の併殺と振るわず、DeNAに敗れました。初回、DeNA先発の浜口遥大投手から1アウト1、2塁とするも、4番の石川昂弥選手が併殺。3回にも1アウト1、3塁としますが、2番の村松開人選手がセカンドゴロで併殺。5回、6回と得点圏にランナーを進めますが、あと一本が出ず。8回は相手のエラーで出塁するも、この試合3度目の併殺で、スコアボードにゼロが並びます。投