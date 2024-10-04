元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（58）が4日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。プロ野球選手になった頃に好きだった女優を明かした。番組ではヤクルトにドラフト1位で入団した88年当時のプロ野球名鑑を紹介。長嶋の理想の女性の項目には「健康的で明るい女性、鈴木保奈美」と書かれていることが明かされた。長嶋は「俺、鈴木保奈美さんが本当に好きで、カネボウのキャンペーンガールをやっ