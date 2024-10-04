ヒカリッチアソシエイツは、「焼きあご塩らー麺たかはし 東急プラザ銀座店」を10月1日(火)にオープンした。銀座で日本の「あごだし」文化を発信ヒカリッチアソシエイツは、「焼きあご(飛魚)」を専門に、ラーメンを通して日本の伝統である「だし」文化を世界に広めたいという想いのもと事業展開する企業。国内外から多くの人々が集まる国際的なエリア「銀座」の中心に位置する東急プラザ銀座は、海外からの利用者に「あごだし」文化