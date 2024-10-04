富山県のブランド米、「富富富」の新米が4日、県内で一斉に発売され、店頭では、早速買い求める人の姿が見られました。一方、価格は生産コストの増加などの影響で去年より2割程度、値上がりしています。「新米の富富富を販売しています。いかがでしょうか？」富山市のスーパーでは発売に合わせて、入り口近くに特設コーナーを作りました。入荷したばかりの「富富富」の新米が並び、訪れた客が早速買い求め