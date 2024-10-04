子どもや地域住民に向けて無料、または低額で食事を提供する「こども食堂」の活動を支援しようと、県は１０月から相談窓口を設けました。 宇都宮市にあるとちぎ福祉プラザに新たに設置された「栃木県こども地域食堂サポートセンター」です。 県内の子ども食堂は２０２４年２月の時点で１０１カ所あり、近年は交流の場としても需要が高く増加傾向にありますが、まだ十分な数とはいえません。また、資金や食材、それに