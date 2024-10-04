やはりハンジ・フリック&ロベルト・レヴァンドフスキは相性が抜群なのだろう。今季よりバルセロナの指揮官にはフリックが就任しているが、チームのエースであるレヴァンドフスキの得点が止まらない。2人といえば、2019-20シーズン途中から2021年夏までバイエルンでも仕事を一緒にしている。その時も含めると、レヴァンドフスキはフリック体制で81戦92ゴール24アシストと圧巻の成績を残しているのだ（『90min』より）。2019-20