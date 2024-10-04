スペインサッカー連盟（RFEF）は4日、今月のUEFAネーションズリーグ（UNL）に臨む同国代表のメンバーを発表した。今夏に開催されたEURO2024で3大会ぶり4度目の優勝を果たしたスペイン代表。“欧州王者”として臨む2024−25シーズンのUNLではリーグA・グループ4に入っており、セルビア代表、スイス代表と対戦した先月の2試合を1勝1分で終えている。今月は現地時間12日にデンマーク代表、15日にセルビア代表をホームに迎える。