お笑いタレントの未知やすえが４日、読売テレビ制作の夕方ワイドニュース番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」に生出演した。石破茂首相はこの日、就任後初めての所信表明演説を衆院本会議で行った。ＶＴＲを見たやすえは「初め（総裁選の頃）が強いというか、『僕は正しいことを追及していきます』と前面に出されてたのが、ちょっとニュアンスがやわらかくなった気がするので、この先どうなるのかな」と心配した。石破首相は