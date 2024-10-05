ソフトバンクが１―０で勝ち、５連勝で今季最終戦を飾った。六回に栗原の２０号ソロで均衡を破った。大津が６回無失点で７勝目。七回以降は小刻みの継投でつないだ。ロッテは中森が５回無失点と好投したが、打線が振るわなかった。