節約食材のもやしとたまごを使った絶品レシピを3つご紹介させていただきます。どれも簡単に作れます。大人はもちろんお子さまにもよろこんでもらえる絶品レシピですよ。この記事は、インスタグラムで下味冷凍・レンチン・平日楽するレシピを投稿しているどめさん家のズボラごはん【レシピ𓌉◯𓇋】(@chouchou.kitchen)がお届けします。 節約食材のもやしとたまごで絶品おかず シャキシャキ食感のもやしとたまごを使