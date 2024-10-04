名古屋の人気のスイーツ「ぴよりん」と東海テレビ公式キャラクター「イッチー」が初コラボレーションすることが決まり、4日にデザインが公開された。10月26・27日に開催の『東海テレビふるさとイッチー祭2024』で限定販売される（事前予約・抽選）。【写真】耳＆青の太まゆが可愛すぎ…イッチー風ぴよりんコラボグッズ画像も公開されたのは『イッチー祭 ぴよりんおでかけセット』。全国的に人気のぴよりん先輩に、2018年に